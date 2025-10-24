Abbate: "Stiramento per Tavares ecco quando tornerà…"

Poco più di 48 ore e la Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro la Juventus. La squadra di Tudor è reduce dal punto di vista dei risultati da uno dei periodi più negativi, non vince infatti dalla partita contro l'Inter allo Juventus Stadium; dal canto suo Sarri deve invece far fronte a numerosi infortuni ed una classifica non brillante.

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale per analizzare il momento della Lazio fronte infortuni e mercato.

Tavares ha uno stiramento al polpaccio e tornerà dopo la sosta. Questo è il decimo infortunio muscolare. Non si riesce a trovare una spiegazione, nessuno riesce a trovare una motivazione. Pellegrini tra oggi e domai dovrà fare un ritiro e mi dicono che difficilmente lo farà. La soluzione più probabile è Marusic, l'altra è Provstgaard.