Lazio, multa dopo la vittoria a Venezia: cosa è successo sugli spalti
Dopo Venezia-Lazio 0-2 arrivano i provvedimenti disciplinari: ammende da 5mila euro per entrambe le società.
Dopo Venezia-Lazio, terminata con il risultato di 0-2, arrivano i provvedimenti disciplinari relativi alla gara. Lazio e Venezia sono state sanzionate con un'ammenda di 5.000 euro ciascuna per episodi avvenuti sugli spalti durante il secondo tempo.
Secondo quanto riportato dagli atti ufficiali, le decisioni sono state deliberate sulla base delle risultanze disponibili, con riserva dell'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.
Nel dettaglio, entrambe le sanzioni riguardano il lancio di quattro bottigliette di plastica verso settori occupati dai sostenitori della squadra avversaria.
Venezia-Lazio, ammenda di 5mila euro per la Lazio
Secondo quanto riportato dagli atti ufficiali, la Lazio è stata sanzionata con un'ammenda di 5.000 euro per il comportamento di alcuni suoi sostenitori.
L'episodio si è verificato all'8' del secondo tempo, quando quattro bottigliette di plastica sono state lanciate in un settore dello stadio occupato dai tifosi della squadra avversaria.
La sanzione nei confronti della società biancoceleste è stata attenuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.
Venezia sanzionato dopo la partita contro la Lazio
Provvedimento analogo anche nei confronti del Venezia. Secondo quanto riportato dagli atti ufficiali, alla società è stata inflitta un'ammenda di 5.000 euro.
In questo caso l'episodio è avvenuto al 6' della ripresa. Alcuni sostenitori del Venezia hanno lanciato quattro bottigliette di plastica nel settore occupato dai tifosi della formazione avversaria.
Anche per il Venezia la sanzione è stata attenuata in applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.
Il quadro disciplinare relativo a Venezia-Lazio 0-2 vede dunque entrambe le società colpite dalla stessa ammenda, in relazione a episodi analoghi verificatisi a distanza di pochi minuti durante il secondo tempo.