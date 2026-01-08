Guendouzi al Fenerbahce: il comunicato ufficiale della Lazio

Guendouzi al Fenerbahce, il comunicato ufficiale della Lazio

La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mattéo Guendouzi al Fenerbahçe SK.

Guendouzi, acquistato nell`estate 2023 dall` Olympique de Marseille, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 111 presenze e segnato 6 gol. Tutto il club desidera ringraziare Mattéo per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.

