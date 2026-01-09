La Lazio compie 126 anni di storia: un volo lungo oltre un secolo e un quarto!

Seduti sulle panchine di Piazza della Libertà, il 9 gennaio di 126 anni fa, nove storici uomini, guidati da Luigi Bigiarelli, diedero vita alla prima squadra della Capitale, a quella che oggi è la Società Sportiva Lazio. Il club più antico di Roma, che può vantare una storia lunga oltre un secolo.

Un volo lungo 126 anni

La Lazio è storia, tradizione, simbolo di Roma, ma soprattutto memoria viva di generazioni che, tra alti e bassi, hanno sempre portato in alto i colori biancocelesti. Una storia fatta di campioni e leggende, che oggi costituiscono la memoria storica di un club che ha sempre combattuto con ferocia pur di onorare la maglia.

Un altro compleanno che arriva dopo anni complessi, ma nonostante tutto, l'amore e l'orgoglio di chi ama questi colori non verranno mai spenti, nemmeno nei momenti più duri. Buon compleanno Lazio!