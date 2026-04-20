Piscedda: "Taylor mi ricorda Nedved. L'Atalanta avrà come unico vantaggio: ecco quale"

Massimo Piscedda ha commentato a Radio Laziale la prestazione della Lazio contro il Napoli e l'importante sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. L'ex Lazio inoltre si è soffermato sui singoli che schiererebbe in occasione della trasferta di Bergamo.

Piscedda a Radio Laziale

Ho visto una bellissima partita. La Lazio non si è solo difesa. Il centrocampo era di qualità, quando si recuperava palla si poteva infilare il Napoli proprio perché avevi centrocampisti di questo tipo. Alcuni allenatori spiattellano delle statistiche molto noiose. Mi sono piaciuti tutti i singoli della partita. Poi c'è Taylor che può affascinare, un giocatore che sa fare tutto. Mi piace molto. Mi ricorda Nedved in alcuni inserimenti. Anche Lazzari ha fatto una buona gara. Bene i due centrali e Motta sta prendendo confidenza. Noslin e Cancellieri hanno fatto una buona gara.

Sulla gara contro l'Atalanta