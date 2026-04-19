Primavera Live | Lazio-Roma 0-0: termina una gara senza alcuna emozione
Benvenuti a Lazio-Roma Primavera, segui il Live scritto del match qui su www.laziopress.it
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A qualsiasi livello, in qualsiasi circostanza, in qualunque posto, il derby della Capitale non sarà mai una partita come le altre. Se dal punto di vista della mera classifica conta sicuramente più per i giallorossi, che si giocano le posizioni di vertice sappiamo come in questa gara non si giochi per i tre punti. Dopo la vittoria in trasferta nel derby del girone d'andata, la squadra di Francesco Punzi dovrà alzare ulteriormente il livello per impensierire i rivali storici.
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Le formazioni ufficiali
Il Live scritto del match
LAZIO: D'Alessio, Ciucci, Santagostino, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Canali, Ferrari, Pernaselci, Przyborek.
A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes.
All.: Francesco Punzi
ROMA: De Marzi, Marchetti, Seck, Bah, Arena, Almaviva, Nardin, Cama, Terlizzi, Panico, Maccaroni.
A disp.: Zelezny, Di Nunzio, Della Rocca, Mirra, Zinni, Arduini, Morucci, Lulli, Guaglianone, Paratici, Forte.
All.: Federico Guidi
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94'
Termina la partita
Partita veramente con pochissime emozioni a Formello termina 0-0
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90'
Tempo addizionale
Decretati 4 minuti di recupero
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87'
Occasione Lazio
Girata in area di testa di Pernaselci, palla di poco alta
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86'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Bah, fallo su Sulejmani
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82'
Sostituzione Lazio
Fuori: Gelli
Dentro: Marinaj
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80'
Sostituzioni Roma
Fuori: Terlizzi, Maccaroni
Dentro: Mirra, Forte,
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74'
Ammonizione Roma
Cartellino giallo per Cama, brutto intevento scomposto su San Fernandes
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71'
Occasione Roma
Maccaroni dalla destra rientra sul mancino cercando il palo lontano, sfera a centimetri dal secondo palo
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71'
Sostituzione Roma
Fuori: Marchetti
Dentro: Lulli
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70'
Sostituzioni LAzio
Dentro: Sana e Sulejmani
Fuori: Przyborek, Serra
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64'
Bella uscita di D'Alessio
Imbeccata in profondità per Arena, esce bene D'Alessio che anticipa tutti
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62'
Sostituzione Roma
Fuori: Almaviva
Dentro: Della Rocca
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61'
Sostituzione Lazio
Fuori: Canali
Dentro: Calvani
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53'
Problemi per Almaviva
Scontro tra Battisti e Almaviva, ha la peggio il giocatore giallorosso che viene aiutato dai sanitari
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49'
Si scaldano gli animi
Scontro tra Almaviva e Pernaselci davanti le due panchine e si scaldano gli animi, l'arbitro riporta alla calma
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gara
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45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Farcomeni
Dentro: Battisti
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46'
Fine primo tempo
Terminano i primi 45' di gioco
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45'
Tempo addizionale
Assegnato 1 minuto di recupero
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39'
Problemi per Farcomeni
Il centrocampista della Lazio soccorso dai sanitari, sembra comunque in grado di proseguire
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36'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni per proteste
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35'
Occasione Roma
Primo tiro in porta della Roma con Cama, conclusione centrale e D'Alessio devia in corner
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34'
Ci prova la Lazio
Canali prova la conclusione a giro, palla che termina alto
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23'
Ammonizione Roma
Cartellino giallo per Terlizzi, fallo in ritardo su Santagostino
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20'
Occasione Lazio
Si libera sulla destra Przyborek, che va al cross teso rasoterra in area ma non c'è nessuno che sfrutta il filtrante del 2007 polacco
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14'
Occasione Lazio
Przyborek allunga di testa un cross per Canali che a botta sicuro di testa impegna seriamente De Marzi chiamato al miracolo.
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8'
Ci prova Przyborek
Imbeccato in profondità da Farcomeni, prova il dribbling ma non va perdendo la palla
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1'
Ci prova subito la Roma
Tiro velenoso di Marchetti dal vertice dell'area di rigore, palla che termina a lato
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1'
Inizia la gara
Muove il primo pallone di gioco la Lazio
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Fischio d'inizio alle ore 13.00
Squadre in campo per il riscaldamento! Adrian Przyborek è stato aggregato alla Primavera e partirà titolare