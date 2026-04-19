Primavera Live | Lazio-Roma 0-0: termina una gara senza alcuna emozione

Benvenuti a Lazio-Roma Primavera, segui il Live scritto del match qui su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /
Lazio-Roma Primavera - LazioPress
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Beniamino Civitelli /

A qualsiasi livello, in qualsiasi circostanza, in qualunque posto, il derby della Capitale non sarà mai una partita come le altre. Se dal punto di vista della mera classifica conta sicuramente più per i giallorossi, che si giocano le posizioni di vertice sappiamo come in questa gara non si giochi per i tre punti. Dopo la vittoria in trasferta nel derby del girone d'andata, la squadra di Francesco Punzi dovrà alzare ulteriormente il livello per impensierire i rivali storici.

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Le formazioni ufficiali

Roma-Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Roma-Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Il Live scritto del match

LAZIO: D'Alessio, Ciucci, Santagostino, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Canali, Ferrari, Pernaselci, Przyborek.

A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes.

All.: Francesco Punzi

 

ROMA: De Marzi, Marchetti, Seck, Bah, Arena, Almaviva, Nardin, Cama, Terlizzi, Panico, Maccaroni.

A disp.: Zelezny, Di Nunzio, Della Rocca, Mirra, Zinni, Arduini, Morucci, Lulli, Guaglianone, Paratici, Forte.

All.: Federico Guidi

  • 94'
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    Termina la partita

    Partita veramente con pochissime emozioni a Formello termina 0-0

  • 90'
    whistle
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    Tempo addizionale

    Decretati 4 minuti di recupero

  • 87'
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    Occasione Lazio

    Girata in area di testa di Pernaselci, palla di poco alta

  • 86'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Bah, fallo su Sulejmani

  • 82'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Gelli

    Dentro: Marinaj

  • 80'
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    Sostituzioni Roma

    Fuori: Terlizzi, Maccaroni

    Dentro: Mirra, Forte, 

  • 74'
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    Ammonizione Roma

    Cartellino giallo per Cama, brutto intevento scomposto su San Fernandes

  • 71'
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    Occasione Roma

    Maccaroni dalla destra rientra sul mancino cercando il palo lontano, sfera a centimetri dal secondo palo

  • 71'
    substitution
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    Sostituzione Roma

    Fuori: Marchetti

    Dentro: Lulli

  • 70'
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    Sostituzioni LAzio

    Dentro: Sana e Sulejmani

    Fuori: Przyborek, Serra

     

  • 64'
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    Bella uscita di D'Alessio

    Imbeccata in profondità per Arena, esce bene D'Alessio che anticipa tutti

  • 62'
    substitution
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    Sostituzione Roma

    Fuori: Almaviva

    Dentro: Della Rocca

  • 61'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Canali

    Dentro: Calvani

  • 53'
    injury
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    Problemi per Almaviva

    Scontro tra Battisti e Almaviva, ha la peggio il giocatore giallorosso che viene aiutato dai sanitari

  • 49'
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    Si scaldano gli animi

    Scontro tra Almaviva e Pernaselci davanti le due panchine e si scaldano gli animi, l'arbitro riporta alla calma

  • 45'
    break_start
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    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gara

  • 45'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Farcomeni

    Dentro: Battisti

  • 46'
    whistle
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    Fine primo tempo

    Terminano i primi 45' di gioco

  • 45'
    whistle
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    Tempo addizionale

    Assegnato 1 minuto di recupero

  • 39'
    injury
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    Problemi per Farcomeni

    Il centrocampista della Lazio soccorso dai sanitari, sembra comunque in grado di proseguire

  • 36'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni per proteste

  • 35'
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    Occasione Roma

    Primo tiro in porta della Roma con Cama, conclusione centrale e D'Alessio devia in corner

  • 34'
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    Ci prova la Lazio

    Canali prova la conclusione a giro, palla che termina alto

  • 23'
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    Ammonizione Roma

    Cartellino giallo per Terlizzi, fallo in ritardo su Santagostino

  • 20'
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    Occasione Lazio

    Si libera sulla destra Przyborek, che va al cross teso rasoterra in area ma non c'è nessuno che sfrutta il filtrante del 2007 polacco

  • 14'
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    Occasione Lazio

    Przyborek allunga di testa un cross per Canali che a botta sicuro di testa impegna seriamente De Marzi chiamato al miracolo.

  • 8'
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    Ci prova Przyborek

    Imbeccato in profondità da Farcomeni, prova il dribbling ma non va perdendo la palla

  • 1'
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    Ci prova subito la Roma

    Tiro velenoso di Marchetti dal vertice dell'area di rigore, palla che termina a lato

  • 1'
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    Inizia la gara

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

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    Fischio d'inizio alle ore 13.00

    Squadre in campo per il riscaldamento! Adrian Przyborek è stato aggregato alla Primavera e partirà titolare 

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