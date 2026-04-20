Atalanta-Lazio, in programma la conferenza stampa di mister Sarri
Al termine dell'allenamento mattutino in programma domani a partire dalle ore 10:00, per cui la società ha aperto i cancelli anche ai tifosi laziali, mister Sarri interverrà anche in conferenza stampa a Formello prima della partenza per Bergamo, dove la Lazio sfiderà l'Atalanta per la semifinale di Coppa Italia.
La nota della società
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Atalanta-Lazio domani, martedì 21 aprile, alle ore 13:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
Dove sarà trasmessa la conferenza
L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito sslazio.it, sull’App ufficiale S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM, su YouTube e su Sportitalia, anche canale 60 del digitale terrestre, garantendo un’ampia copertura multipiattaforma.