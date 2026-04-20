Piscedda: "Taylor mi ricorda Nedved. L'Atalanta avrà un unico vantaggio: ecco quale"
L'intervento radiofonico di Massimo Piscedda ai microfoni di Radio Laziale
Massimo Piscedda ha commentato a Radio Laziale la prestazione della Lazio contro il Napoli e l'importante sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. L'ex Lazio inoltre si è soffermato sui singoli che schiererebbe in occasione della trasferta di Bergamo.
Piscedda a Radio Laziale
Ho visto una bellissima partita. La Lazio non si è solo difesa. Il centrocampo era di qualità, quando si recuperava palla si poteva infilare il Napoli proprio perché avevi centrocampisti di questo tipo. Alcuni allenatori spiattellano delle statistiche molto noiose.
Mi sono piaciuti tutti i singoli della partita. Poi c'è Taylor che può affascinare, un giocatore che sa fare tutto. Mi piace molto. Mi ricorda Nedved in alcuni inserimenti. Anche Lazzari ha fatto una buona gara. Bene i due centrali e Motta sta prendendo confidenza. Noslin e Cancellieri hanno fatto una buona gara.
Sulla gara contro l'Atalanta
L'Atalanta non è il Napoli, sarà più concentrata. Mi aspetto una partita più difficile rispetto a quella del Maradona. Le due squadre si equivalgono, l'Atalanta avrà come unico vantaggio quello di giocare a Bergamo. Se io fossi l'allenatore dell'Atalanta starei molto attento a lasciare il campo alla Lazio. Solitamente l'Atalanta si alza spessa con la linea, va uno contro uno. Gioco che io non proporrei.
A Bergamo punterei su Noslin. Lo premierei per come ha interpretato la partita a Napoli, dove ha fatto un'ottima gara. Un allenatore poi deve sempre avere dubbi e in allenamento decide valutando quale far giocare. Oggi con cinque cambi giocano praticamente tutti. In Maldini non vedo questa mossa strategica per cui è indispensabile per poter battere l'Atalanta.