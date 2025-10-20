Tragedia nel Basket: assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia, muore l'autista

Nella serata di ieri, domenica 19 ottobre, l'autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket è deceduto dopo essere stato colpito da una serie di sassi tirati da alcuni tifosi della Sebastiani Basket, un evento sconvolgente accaduto sulla Superstrada Rieti-Terni, precisamente all'altezza di Contigliano. Come riportato dal quotidiano La Nazione, l'uomo si chiamava Raffaele Marianella, aveva 65 anni ed era romano, anche se residente a Firenze.

Tragedia nel Basket: la ricostruzione dei fatti

Dopo la vittoria di Serie A2 al PalaSojourner, i tifosi del Pistoia avevano preso l'autobus ed erano pronti a rientrare in Toscana, tuttavia, una volta terminata la scorta delle forze dell'ordine, il mezzo è stato colpito da una serie di pietre e, come se non bastasse, uno dei massi ha sfondato il parabrezza ed ha colpito il secondo autista, seduto sul lato passeggero e morto sul colpo. Sul posto sono intervenute varie pattuglie di Polizia e Carabinieri, che sono alla ricerca dei colpevoli, al momento ignoti.

