Tragedia nel Basket: assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia, muore l'autista
Alcuni tifosi della Sebastiani basket di Rieti hanno assaltato il bus dei tifosi del Pistoia, ecco la situazione
Nella serata di ieri, domenica 19 ottobre, l'autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket è deceduto dopo essere stato colpito da una serie di sassi tirati da alcuni tifosi della Sebastiani Basket, un evento sconvolgente accaduto sulla Superstrada Rieti-Terni, precisamente all'altezza di Contigliano. Come riportato dal quotidiano La Nazione, l'uomo si chiamava Raffaele Marianella, aveva 65 anni ed era romano, anche se residente a Firenze.
Tragedia nel Basket: la ricostruzione dei fatti
Dopo la vittoria di Serie A2 al PalaSojourner, i tifosi del Pistoia avevano preso l'autobus ed erano pronti a rientrare in Toscana, tuttavia, una volta terminata la scorta delle forze dell'ordine, il mezzo è stato colpito da una serie di pietre e, come se non bastasse, uno dei massi ha sfondato il parabrezza ed ha colpito il secondo autista, seduto sul lato passeggero e morto sul colpo. Sul posto sono intervenute varie pattuglie di Polizia e Carabinieri, che sono alla ricerca dei colpevoli, al momento ignoti.
Nella pagina successiva il comunicato del Pistoia Basket e le parole del sindaco di Pistoia e di Andrea Abodi