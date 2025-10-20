Atalanta-Lazio, riflettori su Ivan Provedel: è lui l'eroe di Bergamo

Mario Gila non è l'unico biancoceleste ad aver posto i riflettori su di lui durante l'incontro Atalanta-Lazio al New Balance Arena di Bergamo, infatti, la partita è stata salvata anche dalle strabilianti parate di Ivan Provedel, che con il mister Maurizio Sarri è tornato a brillare.

Lazio, Ivan Provedel salva le aquile

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nell'incontro di ieri a Bergamo, Ivan Provedel è sceso in campo con la giusta energia ed ha mostrato prestazioni di alto livello, tanto da essere stato ad un passo dalla conquista del Mvp, merito di una serata chiusa con 3 interventi decisivi (68' su Krstovic, 77' su Lookman, 81' su Zappacosta) e 6 parate in totale. Non soltanto ieri il numero 94 ha salvato la rosa biancoceleste in più occasioni ma ad oggi è il portiere che ha realizzato più parate in tutto il Campionato di Serie A.

