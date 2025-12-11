Momenti di lacrime e panico in Finlandia, dopo una stagione molto complicata lo storico club FC Haka è retrocesso in Serie B, ma non solo, i tifosi della squadra devono affrontare un altro duro colpo, infatti, tre minorenni hanno incendiato lo stadio Tehtaan Kentta, impianto da 3.200 posti costruito nel 1934.

La ricostruzione dei fatti

La squadra, fondata nel 1934, fino ad ora aveva vinto tutto, 9 titoli Nazionali e 12 Coppe di Finlandia, tuttavia, in questa stagione qualcosa non ha funzionato e il club guidato dal mister Valkeakoski è stato costretto a retrocedere e ciò ha portato tre minorenni ad incendiare lo stadio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la tribuna principale in legno ed hanno danneggiato anche parti del campo in erba artificiale. La polizia ha fermato subito tre minorenni, di età inferiore a 15 anni, ed uno di loro ha ammesso di aver dato fuoco ad un oggetto che ha innescato l'incendio, tuttavia, secondo la legge finlandese non sono punibili data la loro giovane età ma possono essere ritenuti responsabili per i danni.

Il video riportato da Sportmediaset