Serie A, Dazn lancia l'abbonamento "Pass Giornata": ecco il prezzo e come funziona

La piattaforma Dazn ha deciso di fare un regalo di Natale a tutti i tifosi e lanciare un nuovo tipo di abbonamento, il “Pass Giornata”, per permettere a tutti coloro che hanno già un abbonamento “Goal” o “MyClub Pass” attivo di poter acquistare un'intera giornata del Campionato di Serie A per guardare tutte le gare di quel turno, i pre e post-partita, i programmi di approfondimento live di Dazn, le zone goal e gli show del sabato e della domenica.

Depositphotos

Pass Giornata: il prezzo

L'abbonamento “Pass Giornata” ha un prezzo di 19,99€ ed è valido soltanto per la giornata di Serie A acquistata e, proprio per questa ragione, non si rinnova automaticamente, infatti, al termine dell'ultima gara il programma il servizio scade.

Pass Giornata: i passaggi per l'attivazione

Per trovare il “Pass Giornata” bisogna andare nella sezione “Il Mio Account” e successivamente su “Servizi aggiuntivi” e “Pay Per View”, mentre per attivare il servizio bisogna selezionare il Pass dedicato alla giornata di Serie A in arrivo, tuttavia, sarà possibile farlo soltanto per i possessori di un abbonamento “Goal” o “MyClub Pass” attivo.