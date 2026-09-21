Italia, altro forfait: Dimarco lascia il ritiro. Mancini chiama un sostituto
Il difensore dell’Inter non recupera dal problema fisico: lascia Coverciano e Mancini convoca un sostituto.
Nuovo forfait per la Nazionale italiana. Federico Dimarco non sarà a disposizione degli Azzurri per i prossimi impegni e lascerà nelle prossime ore il ritiro di Coverciano.
Il difensore dell’Inter, come si legge dal sito della FIGC, non ha infatti recuperato dal problema fisico accusato con il proprio club. Dopo la visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale, è stata confermata la sua indisponibilità.
Al suo posto il Ct Roberto Mancini ha deciso di convocare Matteo Ruggeri, difensore dell’Aston Villa, che raggiungerà il gruppo azzurro a Coverciano.
Secondo quanto riportato dalla comunicazione relativa al raduno della Nazionale, Dimarco, non avendo recuperato dal problema fisico, non potrà quindi prendere parte ai prossimi impegni dell’Italia.
Italia, Dimarco lascia Coverciano: convocato Matteo Ruggeri
Il forfait di Federico Dimarco comporta dunque una modifica nell’elenco dei giocatori a disposizione di Mancini. Il Ct ha scelto Matteo Ruggeri per completare il reparto difensivo.
Il giocatore dell’Aston Villa entra così nella lista degli Azzurri, mentre il difensore dell’Inter lascerà il ritiro nelle prossime ore.
Convocati Italia: l’elenco completo degli Azzurri
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta).
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).