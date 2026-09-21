Gattuso e Chivu insieme a Lissone: l’incontro con Orsato e la nuova linea arbitrale VIDEO

Gattuso e Chivu insieme a Lissone per il primo incontro tra i vertici arbitrali e i club. I due allenatori sono arrivati insieme al centro dove si svolge il confronto con Daniele Orsato, nuovo designatore degli arbitri.

Un appuntamento che ha riunito numerosi protagonisti del calcio italiano. Oltre a Gattuso e Chivu, erano presenti anche Abate, Amorim, Palladino, Pinzi, De Rossi, Fabregas, Aquilani e Spalletti, tra gli altri. Assente invece Allegri, che ha mandato Landucci.

Al tavolo dei relatori siedono il designatore Orsato e il direttore tecnico Messina. Al centro dell'incontro il confronto tra club e vertici arbitrali, con particolare attenzione alla nuova linea adottata.

Nella pagina successiva il video dell'arrivo di Gattuso