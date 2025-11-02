Lazio-Cagliari, i biancocelesti convocati dal Comandante: un terzino può tornare in campo

Le aquile guidate dal Comandante Maurizio Sarri si preparano a scendere nuovamente in campo, infatti, domani 3 novembre alle ore 20:45 lo stadio Olimpico ospiterà l'incontro Lazio-Cagliari, partita valida per la 10a giornata del Campionato di Serie A. Sono ancora molti i biancocelesti che il mister non potrà schierare ma, fortunatamente, il terzino Elseid Hysaj è tornato nella lista dei convocati e potrà dare una mano al resto della squadra per tentare di conquistare i 3 punti nel match di domani sera, diretto dal fischietto Sacchi e visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW.

Lazio-Cagliari: i biancocelesti convocati dal Comandante

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino; Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Lazio-Cagliari: i calciatori convocati da Pisacane

Portieri: Caprile, Radunovic, Sarno Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Mina, Zappa, Ze Pedro Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito

Nella pagina successiva tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per l'incontro Lazio-Cagliari