Almeyda-Simeone, il commovente incontro: "Momenti che rimarranno per sempre"

Un incontro strappalacrime quello avvenuto tra i tecnici Diego Pablo Simeone e Matias Almeyda, che dopo gli anni trascorsi insieme nel club biancoceleste, hanno avuto modo di riabbracciarsi e parlare del loro rapporto ai microfoni di Dazn, in occasione dell'incontro Atletico Madrid-Siviglia, partita terminata con un 3-0 grazie alle reti di Alvarez, Almada e Griezmann.

Le dichiarazioni di Matias Almeyda a Dazn

Non ci vediamo da molti anni, ne sono passati circa 15 anni. È una grande gioia ritrovarsi, la verità è che gli voglio molto bene, come persona e come professionista. È un bravo ragazzo e i bravi ragazzi nel calcio sono pochi. Tutti conoscono la passione per il calcio del Cholo. Credo che abbia trasmesso questa passione a molti di noi. Io ero un anti-calcio, lui lo sa, non ne parlavo tanto. Abbiamo avuto tante conversazioni che mi fanno pensare che è passato davvero tanto tempo. I momenti che abbiamo passato insieme rimarranno per sempre.

Le dichiarazioni di Diego Pablo Simeone a Dazn

Siamo persone che parlano poco dei sentimenti e delle emozioni, proviamo più di quanto diciamo e ci divertiamo molto quando siamo insieme. Contro noi era difficile passare. Quando ho iniziato ad allenare, Almeyda aveva le qualità per diventare quello che è oggi, ma mi ha detto che non era pronto e che non era ancora il momento giusto. Lui è sempre stato così e lo si vede anche nella sua squadra: o la va o la spacca.

