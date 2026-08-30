Lazio-Genoa, Gattuso: "Belahyane? Ha lavorato tanto. Frattesi? Ha preso una ginocchiata"

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine dell'incontro Lazio-Genoa.



Cosa ho detto a Pedraza? C’è poco da dire, la chiacchiere stanno a zeroa me non piacciono le persone presuntuose, bisogna fare le cose che prepariamo. Potevamo leggerla meglio, ci siamo addormentai ma finisce la. Se vogliamo giocare in un certo modo le cose dobbiamo farle bene, l’errore ci sta, guardiamo avanti.

Potevamo chiuderla al primo tempo con il colpo di testa di Nuno,nel secondo tempo siamo stati più bravi. Nel primo tempo la palla circolava troppo lenta, Tavares è stato bravo ha creato 3/4 occasioni. Nella ripresa bene sulle ripartenze, palleggiavamo in maniera corretta se devo trovare un difetto è la palla che andava troppo piano nel primo tempo.

Belahyane si sta allenando a mille all’ora,è un ragazzo che la prima settimana non ha finito un allenamento ma ha lavorato a testa bassa e quello che semini, raccogli. Il merito di queste due vittorie è dei ragazzi, credono in quello che si fa e alla fine i risultati arrivano. Abbiamo perso tre giocatori in due partite quello dispiace ma su Belahyane complimenti a lui, è un ragazzo che ci sta dando dentro

Abbiamo avuto troppa frenesia, come nell'occasione in cui Cancellieri che non vede Taylor e la passa a Dia. Nel secondo tempo uguale, scelte sbagliate, che ci sta. Certo giocando in questo modo pressando così è difficile. Frattesi gli ultimi dieci minuti ha preso una ginocchiata erano sei mesi che non faceva 90 minuti quindi abbiamo un po’ rallentato ma è normale.

Udinese?Squadra fisica e forte tecnicamente, a livello strutturale sono forti ma ora ci godiamo questo momento.