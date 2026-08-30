Conferenza Gattuso: "Mercato? Spero che rimangano quelli che ho a disposizione. Infortuni?..."

Il mister Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Lazio-Genoa, conclusosi con il trionfo dei biancocelesti.

La competizione della squadra, il fatto di andare a pressare sistematicamente e con criterio. Tranne gli uktii dieci minuti in cui Frttesi zoppicava siamo stati sempre lì a pressare bene. La squadra sta dando continuità su questo e mi sta piacendo molto. Dobbiamo migliorare quando andiamo in campo aperto, tante scelte le sbagliamo. Ma son osoddisfato per mentalità e voglia. Giocare per 70/80 con questa intensità non è facile. I ragazzi stanno sul pezzo su tutto quello che prepariamo, per me tutto ciò è fondamentale.



Non dovete sottovalutare il metodo e la ricerca che stiamo facendo. Non la penso così, l'anno scorso i ragazzi facevano un calcio diverso ed era allenata da un maestro come Sarri. Stiamo cercando di fare qualcosa di totalmente diverso e ci vuole tempo. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo smontato tutto, la tipologia di allenamenti è diversa... Complimenti a tutti per l'impegno, non sono nemmeno due mesi che lavoriamo insieme.

Mercato? Non mi aspetto nulla, spero soltanto che rimangano quelli che ho a disposizione. Non so cosa succederà. Stamattina non ho voluto parlare con chi di dovere, ma ho pensato solo alla partita. Ho saputo a mezzogiorno e mezza che Ratkov aveva trovato una sistemazione. Vediamo cosa succederà, spero solo che i ragazzi che ho a disposizone rimangano".



Infortuni? Che devo fare io? Io alleno. Se non ci sono soldi, che facciamo? Mica posso andare a rapire i giocatori. Io non ci posso fare nulla. Ora voglio parlare di calcio giocato, i ragazzi stanno dando la vita. Spero di rimanere con i giocatori che ho disposizione e continuare a lavorare. Vediamo.

Come stanno Rovella e Cataldi? Come ha visto Belahyane da regista? Belahyane si merita tutto. Nella prima settimana non riusciva a finire gli allenamenti per il caldo e per i carichi di lavoro. Poi si è messo sotto. Quello che ha fatto di buono oggi è merito suo. Si è fatto trovare pronto. Se lo vedi non gli dai un euro, ma sta giocando, in contrasto ti viene a prendere, ha lavorato bene. Rovella domani riposa, martedì fa la risonanza e vediamo se è un problema di tendine o di polpaccio. Cataldi si è fermato nell'ultima settimana, ora ha ricominciato. Viene da un'operazione importante, speriamo di rivederlo in gruppo settimana prossima. Vediamo di metterlo a disposizione. Dele-Bashiru ha un problema meno grave di Marusic, che ha una lesione più importante. Pellegrini dovrebbe andare in campo tra qualche giorno, Patric ha avuto un problea al polpaccio e farà una risonanza. Gigot è fuori.

Cos'è succeso con Pedraza? Roba da campo. Sono fatto così: pane al pane, vino al vino. Sono cose che succedono dopo la partita, ma resta lì".

Il lavoro di Mandas con i piedi? Da quando sono arrivato tocca più palloni di alcuni calciatori. Mi piacerebbe che sbagliasse meno, ma l'errore ci sta. Sono io che chiedo a lui determinate cose. Alcune letture le ha sbagliate, ma ci sta. Ci sta dando tanto, al di là delle parate. Ci può dare superiorità numerica quando abbiamo bisogno.