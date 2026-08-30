Sconfitta per De Rossi, "Ci da fastidio perdere... ci abbiamo provato..."

Sconfitta per De Rossi, allenatore del Genoa, contro la Lazio all'Olimpico. Ai microfoni di Dazn, nel post partita, ha rilasciato un'intervista:

Il gol ci ha tolto certezze. Si può tirare di più, dobbiamo avere più qualità, tirare fuori più energie. Non dobbiamo perdere la verticalità, se non andiamo in verticale abbiamo bisogno di spunti, uno contro uno, che non abbiamo come caratteristiche. Volevamo crossare più spesso in aerea.

Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo incontrato due squadre più forti noi… La prossima partita è contro una squadra che ha messo sotto il Napoli, sarà una gara difficile.

Alcune cose mancano, ci da fastidio perdere, dobbiamo valutare bene chi siamo, sapere qual è il nostro destino e il nostro futuro.