Lazio Primavera: alla scoperta di Farcomeni e Sulejmani

La stagione della Lazio Primavera è partita nettamente in salita con tanti momenti altalenanti che hanno contraddistinto i primi mesi di Francesco Punzi da allenatore dell'U20 biancoceleste. Nell'ultimo mese, però, i biancocelesti hanno tirato fuori prestazioni di orgoglio attestandosi attualmente in una striscia di quattro risultati utili consecutivi (2 vittorie e due pareggi), tra cui il derby vinto all'ultimo minuto in rimonta. Un altro elemento da considerare è quello che vede una prima squadra della Lazio ridotta all'osso in molte partite, emergenza che ha costretto mister Sarri ad attingere, almeno fra i convocati, dalla formazione U20 privando Punzi di giocatori importanti per la sua squadra e la categoria. Come se non bastasse non bisogna dimenticare la mancata possibilità di aver potuto operare in estate sul mercato.

Oggi andiamo alla scoperta di due tra i più promettenti giocatori nelle file della Lazio Primavera.

Valerio Farcomeni

Lazio Primavera, Farcomeni - Via onefootball Lazio Primavera, Flavio Sulejmani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Classe 2006, è un centrocampista dotato di grande qualità tecnica, che nella sua categoria lo fa spiccare sui compagni. Nella passata stagione Valerio Farcomeni è stato premiato per il miglior gol del Campionato Primavera grazie ad una prodezza dalla distanza contro il Torino. Grazie alla sua qualità può svariare molto: il suo ruolo forse più naturale è quello di mezzala di qualità o di trequartista, ma nell'U20 ha giocato anche da regista o da esterno alto in un 4-3-3 dimostrando grande duttilità. A livello realizzativo deve ancora sbloccarsi in questa stagione, ma tra problemini fisici e convocazioni in prima squadra non ha preso parte a molte partite. Sarri quando ha avuto difficoltà a centrocampo lo ha sempre convocato, in particolare in quattro occasioni: nel derby, a Genova, contro il Torino e nell'ultima partita pareggiata contro la Cremonese e con ogni probabilità vista l'emergenza a centrocampo volerà a Udine. È un ragazzo di grande qualità, sicuramente da monitorare per il futuro biancoceleste.

Flavio Sulejmani

Lazio Primavera, Flavio Sulejmani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Arrivato dal Perugia due stagioni fa per una cifra importante, considerata la categoria, Flavio Sulejmani sta dimostrando di poter stare benissimo nelle fila biancocelesti soprattutto in questa annata dove sta trainando l'attacco capitolino. Il centravanti classe 2006, infatti, è il miglior marcatore della rosa biancoceleste con all'attivo cinque gol e tre assist in 17 presenze dimostrando di saper segnare in molti modi sia da “9 puro” sia da attaccante più dinamico e mobile nonostante una struttura fisica importante che lo contraddistingue. Da monitorare la sua situazione contrattuale con la scadenza fissata a giugno 2026: qualche mese fa era intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni il suo agente, che aveva chiarito la posizione del suo assistito (per recuperare il suo intervento clicca qui), sicuramente nei prossimi mesi si saprà di più, ma sarebbe comunque un gran peccato privarsi di un attaccante, che soprattutto in questa stagione sta dimostrando continuità ed in più di un'occasione ha tolto le castagne dal fuoco.