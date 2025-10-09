Reja: “Lotito non è amato, ma ciò che ha fatto è notevole. Il mio rimpianto con la Lazio…”

Compirà ottant’anni domani l’ex calciatore e allenatore di Reja. Quasi tutti questi anni di esperienza sono stati trascorsi i suoi campi di calcio, dall’adolescenza - quando cominciò la carriera di calciatore - fino a due anni fa, quando - a 78 anni - ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e di dedicarsi alla propria vita privata. Infatti, oggi vive Gorizia con la moglie Livia e quando può si dedica ad altre passioni come ciclismo o vela. Ai taccuini del quotidiano La Gazzetta dello Sport, Reja ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti ai suoi ricordi della Lazio, ma soprattutto di Lotito.

Alcune dichiarazioni dell’intervista di Reja nella prossima pagina