Mkhitaryan rifiutò la Lazio prima di andare all’Inter: il retroscena
Nella sua autobiografia “La mia vita sempre al centro”, l’armeno ha raccontato di un interessamento della Lazio prima del suo approdo all’Inter
Nell‘autobiografia di Mkhitaryan, “La mia vita sempre al centro” scritta insieme al giornalista Alessandro Alciato, viene ripercorsa la sua carriera e vengono svelati alcuni retroscena personali e professionali. Il calciatore armeno ha raccontato di un interessamento della Lazio prima del suo approdo all’Inter: ecco come sono andate realmente le cose.
La proposta della Lazio a Mkhitaryan
Il figlio del presidente Claudio Lotito, viveva nello stesso palazzo di Mkhitaryan e fece da tramite per l’offerta presentata dalla Lazio: si trattava di tre anni di contratto più uno e la possibilità di liberarsi dopo due.
Mkhitaryan rifiuta la Lazio, ecco le sue dichiarazioni
Non posso. Mentre lui mi raccontava della Lazio io pensavo alla Roma. Soprattutto alla gente. Alle bandiere. Alla Curva Sud. Ai cori. All'inno. Ai bambini in tribuna. Non avrei mai potuto tradire i tifosi in quel modo, a tutti loro volevo un gran bene. Meritavano il mio totale rispetto.