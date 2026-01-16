Marcangeli: "Gonzalez è esploso ed ha offerte da 13/14 milioni. Quanto andrà alla Lazio?..."

Durante la trasmissione Lazio Social Club di Radio Laziale, Valerio Marcangeli ha rivelato delle informazioni riguardanti Diego Gonzalez, ex attaccante del club biancoceleste, riscattato dall'Atlas.

Diego Gonzalez può essere una beffa gigantesca, anzi, praticamente già lo è. Da quello che mi hanno detto, il giocatore è stato riscattato per 1.200.000 euro e il 20% è la percentuale che ha la sua ex squadra, il Celaya. Appena andato via dalla Lazio, perche non c'è stata pazienza nei suoi confronti, è esploso completamente. Ha fatto un super Campionato di apertura in Messico ed è stato convocato in Nazionale, ha esordito ed ha fatto 4 presenze in Nazionale con il Paraguay. Ha offerte dall'Emelec, addirittura dal Boca Junior e da 13/14 milioni di offerta. Quanto prenderà la Lazio da queste eventuali offerte? Zero, perchè non ha messo nemmeno una percentuale futura sul giocatore.