Marcangeli: "Gonzalez è esploso ed ha offerte da 13/14 milioni. Quanto andrà alla Lazio?..."

Valerio Marcangeli ha rivelato a Radio Laziale delle informazioni riguardanti Diego Gonzalez, ex attaccante del club biancoceleste, riscattato dall'Atlas

Michelle De Angelis /
Photo by Simon Barber/Getty Images via onefootball
Valerio Marcangeli a Radio Laziale

Diego Gonzalez può essere una beffa gigantesca, anzi, praticamente già lo è. Da quello che mi hanno detto, il giocatore è stato riscattato per 1.200.000 euro e il 20% è la percentuale che ha la sua ex squadra, il Celaya. Appena andato via dalla Lazio, perche non c'è stata pazienza nei suoi confronti, è esploso completamente. Ha fatto un super Campionato di apertura in Messico ed è stato convocato in Nazionale, ha esordito ed ha fatto 4 presenze in Nazionale con il Paraguay. Ha offerte dall'Emelec, addirittura dal Boca Junior e da 13/14 milioni di offerta. Quanto prenderà la Lazio da queste eventuali offerte? Zero, perchè non ha messo nemmeno una percentuale futura sul giocatore.


Il video

