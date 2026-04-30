Gervasoni interrogato dal Pm: le parole del suo legale

Giornata fondamentale per quanto riguarda la famosa inchiesta sugli arbitri che da alcuni giorni sta scuotendo il calcio italiano. E' stato interrogato l'ex supervisore Var, Andrea Gervasoni, da parte del pm Ascione è durato quasi quattro ore. Di seguito il suo legale ci ha tenuto a rilasciare delle dichiarazioni per fare chiarezza sulla vicenda e sopratutto sulle tante ipotesi che circolando nel mondo dell'informazione.

Le parole del legale di Gervasoni

Abbiamo chiarito come Gervasoni non abbia interferito in nessun modo anche perché si trovava in un’altra palazzina. Era a seguire la Serie A e non la B.

E su Inter-Roma?

Anche in questo caso abbiamo chiarito che non c’è stato nessun coinvolgimento da parte di Gervasoni. E le immagini lo chiariscono. Succede tutto in 15 secondi, non ci sarebbe stato nemmeno il tempo di intervenire. Ci hanno fatto una veloce domanda e niente più.

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