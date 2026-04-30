Valeri del Parma: "Vorrei giocare ogni settimana contro Lazio e Roma per..."

Spesso i calciatori riescono a conservare una fede calcistica che va oltre ogni tipo di immaginazione. E' il caso di Emanuele Valeri, terzino sinistro del Parma ma tifosissimo della Lazio. Il giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, analizzando la stagione in corso e parlando sia del calcio nella capitale, sia quello biancoceleste che citando la Roma.

Le sue parole sulla stagione con il Parma

Ci sono stati periodi altalenanti, poi abbiamo trovato qualche vittoria e quindi un crollo di qualche partita. Poi il filotto con Bologna, Verona e Milan ci ha dato la spinta. Il mister ha saputo toccare i tasti giusti e anche noi lo abbiamo aiutato.

Valeri e il suo desiderio da calciatore-tifoso