Lecce-Lazio, svelato l'arbitro del match: le designazioni del 21° turno

Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Como, i biancocelesti tornano in campo sabato 24 gennaio alle ore 20:45, quando verranno ospitati dai salentini allo Stadio Via del Mare. A pochi giorni dall'incontro, l'AIA ha svelato il direttore di gara presente per la sfida tra Lecce e Lazio.

La designazione di Lecce-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Fiorentina, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A, all'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Bahri. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Rapuano. Al VAR sarà presente Mazzoleni con Abisso all'AVAR.

Le composizioni arbitrali per la 21° giornata di Serie A

INTER – PISA Venerdì 23/01 h. 20.45

MARCENARO (foto)

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV: AYROLDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MASSA

COMO – TORINO Sabato 24/01 h. 15.00

FELICIANI

MELI – ALASSIO

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

FIORENTINA – CAGLIARI Sabato 24/01 h. 18.00

GUIDA

BINDONI – COLAROSSI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

SASSUOLO – CREMONESE h. 12.30

COLLU

CECCONI – EL FILALI

IV: FABBRI

VAR: GHERSINI

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – PARMA h. 15.00

SACCHI J.L.

PERETTI – BIANCHINI

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

GENOA – BOLOGNA h. 15.00

MARESCA

BERCIGLI – CEOLIN

IV: PAIRETTO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MASSA

JUVENTUS – NAPOLI h. 18.00

MARIANI

TEGONI – BERTI

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: DI PAOLO

ROMA – MILAN h. 20.45

COLOMBO

PERROTTI – ROSSI M.

IV: ZUFFERLI

VAR: DI BELLO

AVAR: ABISSO

H. VERONA – UDINESE Lunedì 26/01 h. 20.45

MANGANIELLO

LO CICERO – POLITI

IV: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI