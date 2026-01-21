Lecce-Lazio, svelato l'arbitro del match: le designazioni del 21° turno

L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale del match tra Lecce e Lazio

Ginevra Sforza /

Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Como, i biancocelesti tornano in campo sabato 24 gennaio alle ore 20:45, quando verranno ospitati dai salentini allo Stadio Via del Mare. A pochi giorni dall'incontro, l'AIA ha svelato il direttore di gara presente per la sfida tra Lecce e Lazio

La designazione di Lecce-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Fiorentina, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A, all'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Bahri. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Rapuano. Al VAR sarà presente Mazzoleni con Abisso all'AVAR. 

Le composizioni arbitrali per la 21° giornata di Serie A

INTER – PISA     Venerdì 23/01 h. 20.45

MARCENARO (foto)

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MASSA

 

COMO – TORINO    Sabato 24/01 h. 15.00

FELICIANI

MELI – ALASSIO

IV:      GALIPO’

VAR:      PATERNA

AVAR:      DOVERI

 

FIORENTINA – CAGLIARI    Sabato 24/01 h. 18.00

GUIDA

BINDONI – COLAROSSI

IV:       BONACINA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DI BELLO

 

SASSUOLO – CREMONESE     h. 12.30

COLLU

CECCONI – EL FILALI

IV:      FABBRI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    LA PENNA

 

ATALANTA – PARMA    h. 15.00

SACCHI J.L.

PERETTI – BIANCHINI

IV:     MASSIMI

VAR:     NASCA

AVAR:      MARINI

 

GENOA – BOLOGNA     h. 15.00

MARESCA

BERCIGLI – CEOLIN

IV:     PAIRETTO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MASSA

 

JUVENTUS – NAPOLI    h. 18.00

MARIANI

TEGONI – BERTI

IV:     MARCHETTI

VAR:     DOVERI

AVAR:       DI PAOLO

 

ROMA – MILAN    h. 20.45

COLOMBO

PERROTTI – ROSSI M.

IV:       ZUFFERLI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     ABISSO

 

H. VERONA – UDINESE     Lunedì 26/01 h. 20.45

MANGANIELLO

LO CICERO – POLITI

IV:     TURRINI

VAR:    AURELIANO

AVAR:      PAGANESSI

