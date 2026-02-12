Lazio, Pedro esulta per il passaggio di turno e svela le sue condizioni: il post

Una splendida serata per la rosa biancoceleste, che ieri sera ha battuto il Bologna ai calci di rigore ed è passata in semifinale di Coppa Italia, se non fosse per l'incidente di Pedro, che poco prima della fine del primo tempo è stato trasportato in ospedale. Sui social il numero 9 ha festeggiato per il passaggio di turno ed ha rivelato le sue condizioni.

Il post