Bologna-Lazio, il giudice sportivo multa i padroni di casa
(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Dopo la notte di Coppa Italia vissuta al cardiopalma, con la Lazio capace di strappare il pass per la semifinale ai calci di rigore contro il Bologna, arriva il primo verdetto ufficiale legato alla sfida del Dall’Ara. Nella giornata di oggi, infatti, è stato pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo relativo ai quarti di finale e tra le decisioni spicca una sanzione nei confronti del club rossoblù:
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.