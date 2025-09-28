Lazio, il cordoglio del club per la scomparsa di Furio Focolari
Il giornalista sportivo, grande tifoso biancoceleste, ricordato con un comunicato ufficiale
Il comunicato della società
Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha voluto esprimere il proprio dolore per la morte di Furio Focolari, figura storica del giornalismo sportivo italiano.
Questo il cordoglio della Lazio
La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità della S.S. Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia.