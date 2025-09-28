Lazio, il cordoglio del club per la scomparsa di Furio Focolari

Il giornalista sportivo, grande tifoso biancoceleste, ricordato con un comunicato ufficiale

Matteo Ischiboni /

Il comunicato della società

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha voluto esprimere il proprio dolore per la morte di Furio Focolari, figura storica del giornalismo sportivo italiano.

Questo il cordoglio della Lazio

La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste.  In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità della S.S. Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia.

