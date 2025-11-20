Isaksen e Zaccagni per trascinare la Lazio, ma Sarri sogna anche un altro esterno

Dopo la sosta e in attesa del match casalingo contro il Lecce, Sarri si aggrappa alle sue ali per tornare in volo. Servirà dimenticare la sconfitta contro l’Inter e aggrapparsi a due attaccanti come Zaccagni e Isaksen. I due esterni sono pronti a tornare in formato Olimpico con i loro colpi che, proprio nello stadio dei laziali, avevano mandato al tappeto il Cagliari il 3 novembre scorso.

Sarri punta su Zaccagni e Isaksen contro il Lecce

Considerando le numerose defezioni in attacco (sono ancora out Cancellieri e Taty), con Dia in crisi, Noslin che non convince e Pedro a secco di goal, Sarri non può fare altro che puntare su Zaccagni e Isaksen per cercare la terza vittoria consecutiva in casa e risalire in classifica. Zaccagni è già tornato in gruppo dopo le fatiche (residue con la Norvegia) in azzurro; Isaksen ha trascinato la Danimarca contro la Scozia (conquistando un rigore), ma non è riuscito a salvarla dai play-off. Ieri l’esterno scandinavo è tornato a Formello e adesso ha un’altra missione nel mirino: tornare in Europa con la Lazio.

Zaccagni

La fortuna della Lazio sono gli esterni: Sarri ne aspetta anche un altro

Il capitano, invece, è già al terzo goal della stagione. Senza il taty e con Dia ancora spento, Sarri sta ricreando con gli esterni la fortuna della Lazio. D’altronde, contro il Torino in casa, era stato decisivo un altro esterno, Cancellieri (prima di finire k.o. nel match successivo). Ritrovata la sordità difensiva, è il momento di curare l’attacco, ma serve anche una mano dal mercato. Venerdì scorso si è consumato il primo vero summit di mercato a Formello: è stata confermata la convergenza su alcune cessioni importanti e sono state stilate le priorità del mister, prima fra tutte Insigne. Il partenopeo si allena da solo e attende solo di approdare a Formello per aiutare la Lazio in questa stagione così particolare. Si tratterebbe comunque di un esterno che andrebbe a completare un reparto che, in questo periodo, per Sarri dovrà essere determinante in campo.