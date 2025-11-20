Basic, da esubero a trascinatore della Lazio: la rinascita che spinge la società al rinnovo

Una delle più grandi scoperte di questo campionato è stato sicuramente il centrocampista Toma Basic che si è ripreso, inaspettatamente, un posto importantissimo in squadra. Da essere un esubero, per passare a ricoprire il ruolo di un titolare imprescindibile: questo è stato l’incredibile percorso del giovane croato, reintegrato in lista solo per rispondere alle necessità dell’organico, per poi diventarne un protagonista.

La rinascita di Basic

La rinascita di Basic si è compiuta proprio durante il match contro la Juventus, deciso da un suo goal. Sarri si era accorto di un atteggiamento diverso già dal ritiro nel centro sportivo e aveva pensato per tutta l’estate di reinserirlo in lista. Il mister è sempre rimasto molto colpito dalla disponibilità del giovane, sempre presente con il giusto piglio e, all’occorrenza, disposto anche a giocare da esterno alto. Un po’ come quel Basic che il Comandante aveva avuto a disposizione durante il primo mandato, fra il 2021 e il 2023 e, in svariate occasioni, schierato dal primo minuto (a volte, addirittura al posto di Luis Alberto). Toma è la dimostrazione che il calcio è fatto di occasioni: fino a poco fa il croato, sembrava essere all’ultimo anno della sua esperienza a Roma, come da contratto, ma da qui a giugno potrebbero esserci delle sorprese.

