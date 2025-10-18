Serie A | I convocati di Maurizio Sarri per Atalanta-Lazio: Zaccagni c'è
Domani scenderanno in campo Atalanta e Lazio per la sfida valevole la settima giornata di campionato.
Maurizio Sarri
Domani, 19 ottobre alle ore 18:00, i biancocelesti scenderanno in campo per sfidare l'Atalanta di Juric.
La partita, valevole la settima giornata di Serie A, non sarà facile: i neroazzurri continuano ad essere difficili da battere e, inoltre, non aiutano i vari infortuni degli scorsi giorni.
Come di consueto, però, la Lazio ha pubblicato sui propri canali social i nomi dei convocati da mister Sarri: ecco chi sono.
I convocati:
- Portieri: Mandas; Furlanetto; Provedel.
- Difensori: Patric; Romagnoli; Tavares; Hysaj; Provstgaard; Lazzari; Gila; Marusic.
- Centrocampisti: Vecino; Guendouzi; Belahyane; Basic; Cataldi.
- Attaccanti: Pedr; Zaccagni; Noslin; Isaksen; Dia; Cancellieri.