Lutto nel mondo del calcio: è morto Gino Pivatelli

Quest'oggi il mondo del calcio piange uno dei più importanti calciatori del Bologna: Gino Pivatelli, scomparso all'età di 92 anni.

Come riporta SkySport, l'ex rossoblù è stato prima utilizzato come mezzala e poi come centravanti negli anni ‘50. A dare la notizia della scomparsa, è stata proprio la squadra emiliana, tramite un post sui propri canali social.

Chi era Pivatelli?

Gino Pivatelli, classe 1933, ha giocato con il Bologna dal 1953 al 1960 e vanta il secondo posto da cannoniere dei rossoblù del dopoguerra, con 109 reti e 204 presenze.

La sua presenza in campo è sempre stata molto importante, come i suoi gol: 11 all'esordio con il Bologna, 17 al suo secondo anno e 29 al terzo.

Nel 1960 passò al Napoli e a fine carriera al Milan, squadra con la quale vinse lo scudetto e la Champions nel 1963.

Pivatelli è stato anche un giocatore della Nazionale Italiana, con la quale conta ben 7 presenze e 2 gol.

L'omaggio del Bologna