Torino-Napoli 1-0, l'ex Simeone castiga gli uomini di Conte

Si accendono le luci dello stadio Olimpico Grande Torino per il match tra i granata di Marco Baroni e i partenopei di Antonio Conte. La squadra di casa arriva dalla vittoria sfiorata contro la Lazio ( 3-3 il risultato finale ) mentre il Napoli ha vinto in rimonta l'ultima gara contro il Genoa ( 2-1 ) e deve continuare a dimostrare che è la squadra da battere. Il risultato finale di Torino-Napoli è 1-0 e ci pensa un ex a risolverla, la rete è di Giovanni Simeone.

La partita

Il primo tempo vede due squadre che lottano su ogni pallone. La concretezza arriva però dal Torino che riesce a neutralizzare tutte le manovre offensive del Napoli correndo pochi rischi. Al minuto 32 arriva quella che è la rete che deciderà il match, Simeone con grande freddezza porta in vantaggio la sua squadra.

D'ora in poi le squadre prendono una posizione ben precisa. I granata puntano a contenere per poi ripartire mentre il Napoli contro il pallino del gioco cercando di spingere in ogni modo possibile. Gli attacchi partenopei arrivano da ogni zona del campo e al minuto 94 sembra esser arrivato il tanto sofferto pareggio, Lang segna ma il Var interviene annullando la rete per fuorigioco.

Le rispettive classifiche

Sorride il Torino di Marco Baroni, dopo un avvio complicato e una crisi raggiunta dopo poche partite arriva un pò di ossigeno per i granata. I punti adesso sono 8, impreziositi da due grande prestazioni contro due big ( prima Lazio e poi Napoli ) .

Dall'altra parte invece brusca frenata per gli uomini di Antonio Conte. Oggi arriva una sconfitta in un campo ostico. I punti in classifica restano 15 ma nessun allarmismo per un Napoli che aveva diverse assenze importanti, su tutti Mc Tominay e Hojlund.