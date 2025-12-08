Lazio-Bologna, serata complicata all'Olimpico: i quotidiani bocciano tre biancocelesti

Il botta e risposta tra Isaksen e Odgaard ha permesso alle aquile di uscire dallo stadio Olimpico con soltanto un punto conquistato, che porta la Lazio ad occupare la 10a posizione con 19 punti, precisamente a 5 lunghezze dalla zona Europa. Le pagelle dei quotidiani sportivi sono state molto severe con tre biancocelesti in particolare, che nel corso di Lazio-Bologna hanno commesso alcuni errori.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Lazio-Bologna: le pagelle dei quotidiani

Corriere dello Sport: Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 4, Romagnoli 6,5, Tavares 4 (Lazzari 1’ st 6,5); Guendouzi 7, Cataldi 6 (Dele-Bashiru 30’ st 6), Basic 6,5 (Patric 36’ st 6); Isaksen 6,5 (Cancellieri 1’ st 6,5), Castellanos 5 (Noslin 15’ st 6,5), Zaccagni 6,5; all. Sarri 6,5.

Il Messaggero: Provedel 7; Marusic 6, Gila 4, Romagnoli 7, Tavares 4 (Lazzari 1’ st 6); Guendouzi 7, Cataldi 6 (Dele-Bashiru 30’ st 6), Basic 6,5 (Patric 36’ st 6); Isaksen 6,5 (Cancellieri 1’ st 6), Castellanos 5 (Noslin 15’ st 6,5), Zaccagni 6,5; all. Sarri 6.

Gazzetta dello Sport: Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 4,5, Romagnoli 6,5, Tavares 4 (Lazzari 1’ st 6); Guendouzi 6,5, Cataldi 6 (Dele-Bashiru 30’ st 6), Basic 6,5 (Patric 36’ st 6); Isaksen 6,5 (Cancellieri 1’ st 6,5), Castellanos 5 (Noslin 15’ st 6), Zaccagni 6; all. Sarri 6,5.

Il Corriere della Sera: Provedel 6,5; Marusic 6,5, Gila 4,5, Romagnoli 6,5 Tavares 4 (Lazzari 1’ st 6); Guendouzi 7, Cataldi 6 (Dele-Bashiru 30’ st s.v.), Basic 6 (Patric 36’ st s.v.); Isaksen 6,5 (Cancellieri 1’ st 6,5), Castellanos 5,5 (Noslin 15’ st 6,5), Zaccagni 6,5; all. Sarri 6.

I voti per il direttore di gara Micheal Fabbri

Corriere dello Sport: 6

Il Messaggero: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5