Lazio-Bologna, nessun divieto per Immobile: l'ex Capitano si prende l'abbraccio della Curva

Poco prima del fischio d'inizio della gara Lazio-Bologna, valida per la 14a giornata di Serie A e terminata con un pareggio, i tifosi laziali hanno omaggiato il loro ex Capitano Ciro Immobile, attuale calciatore del club rossoblu. La leggenda della Lazio nel vedere quella calorosa accoglienza e lo striscione con su scritto: “Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia. Bentornato Ciro, in fondo all'anima per sempre tu”, non ha potuto far altro che recarsi sotto la Curva per salutare quella che resterà sempre casa sua.

Immobile, Zaccagni - Fraioli

Lazio-Bologna: il commovente episodio tra Immobile e i tifosi laziali

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, poco prima dell'inizio dell'incontro Lazio-Bologna, l'ex Capitano Ciro Immobile ha deciso di infrangere il divieto che non gli permetteva di recarsi sotto la Curva e andare a ringraziare e ad abbracciare il suo popolo per tutto l'amore dimostrato.

