Ianni a Dazn:”Torino squadra difficile, ha battuto la Roma”

La squadra di Sarri pareggia in casa contro il Torino di Baroni, ex tecnico biancoceleste, con un rigore finale

Giulia Colacchi /
Una serata ricca di emozioni all’Olimpico: la Lazio di Maurizio Sarri affronta il Torino guidato dall’ex tecnico biancoceleste Marco Baroni. L’incontro, valido per la nuova giornata di Serie A, si trasforma in una girandola di gol e occasioni. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, offrendo al pubblico uno spettacolo intenso e imprevedibile. La gara termina sul 3-3, con l’ultimo brivido arrivato nei minuti finali: un calcio di rigore assegnato alla Lazio consente ai biancocelesti di agguantare un pareggio prezioso dopo una partita combattuta su ogni pallone. Ai microfoni di Dazn il vice Ianni

Le parole di Ianni dopo il triplice fischio

“Il mister si scusa, ma oggi non si sentiva bene, quindi tocca a me parlare. È stata una partita impegnativa, con un finale in cui siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo. Avevamo il controllo del gioco e forse dovevamo chiuderla prima, ma credo che il pareggio sia comunque un risultato giusto.”

Gli infortuni

“Gli infortuni non devono essere un alibi. Abbiamo perso diversi giocatori, anche Zaccagni, e non è semplice quando bisogna sopperire a tante assenze. Nonostante questo, la squadra ha disputato una gara tosta, seria e di carattere. Ora è fondamentale recuperare tutti per avvicinarci sempre di più alla nostra idea di calcio. Se manteniamo questa cattiveria agonistica e l’applicazione che stiamo mostrando nelle ultime settimane, sono certo che riusciremo a esprimere un gioco ancora migliore. Questo spirito deve accompagnarci sempre.”

 

“Non ritengo che le nostre piccole difficoltà derivino dall’aspetto fisico. Piuttosto, dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti della partita: quando c’è da aggredire, dobbiamo farlo con decisione; quando serve gestire, serve più lucidità. Le sostituzioni, poi, dipendono da tanti fattori: centimetri, struttura fisica, equilibrio tattico. Sapevamo che il Torino è una squadra difficile da affrontare: aveva già battuto la Roma, e oggi lo ha dimostrato di nuovo.”

