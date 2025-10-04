Ianni a Dazn:”Torino squadra difficile, ha battuto la Roma”

Una serata ricca di emozioni all’Olimpico: la Lazio di Maurizio Sarri affronta il Torino guidato dall’ex tecnico biancoceleste Marco Baroni. L’incontro, valido per la nuova giornata di Serie A, si trasforma in una girandola di gol e occasioni. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, offrendo al pubblico uno spettacolo intenso e imprevedibile. La gara termina sul 3-3, con l’ultimo brivido arrivato nei minuti finali: un calcio di rigore assegnato alla Lazio consente ai biancocelesti di agguantare un pareggio prezioso dopo una partita combattuta su ogni pallone. Ai microfoni di Dazn il vice Ianni:

Le parole di Ianni dopo il triplice fischio

“Il mister si scusa, ma oggi non si sentiva bene, quindi tocca a me parlare. È stata una partita impegnativa, con un finale in cui siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo. Avevamo il controllo del gioco e forse dovevamo chiuderla prima, ma credo che il pareggio sia comunque un risultato giusto.”

Gli infortuni

“Gli infortuni non devono essere un alibi. Abbiamo perso diversi giocatori, anche Zaccagni, e non è semplice quando bisogna sopperire a tante assenze. Nonostante questo, la squadra ha disputato una gara tosta, seria e di carattere. Ora è fondamentale recuperare tutti per avvicinarci sempre di più alla nostra idea di calcio. Se manteniamo questa cattiveria agonistica e l’applicazione che stiamo mostrando nelle ultime settimane, sono certo che riusciremo a esprimere un gioco ancora migliore. Questo spirito deve accompagnarci sempre.”