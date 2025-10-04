Cataldi e Cancellieri, Dazn: “Dobbiamo tornare in Europa”

Dopo il pareggio tra Lazio e Torino, ai microfoni di Dazn si sono presentati due protagonisti della serata biancoceleste: Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri. Entrambi hanno lasciato il segno nella gara con una prestazione di grande intensità e dedizione, confermando il forte legame che li unisce ai colori della Lazio. Cataldi, romano e laziale da sempre, ha ritrovato la via del gol sotto la Curva Nord, regalando un momento di grande emozione ai tifosi presenti all’Olimpico. Le sue parole trasmettono orgoglio, senso di appartenenza e la voglia di riportare la squadra ai vertici del calcio europeo. Cancellieri, tornato a indossare la maglia biancoceleste dopo il prestito, ha dimostrato di poter essere una risorsa preziosa per la squadra di Sarri, unendo entusiasmo, determinazione e spirito di sacrificio. Di seguito le dichiarazioni dei due giocatori:

Danilo Cataldi:

“Quel pallone pesava tanto. È stata una partita giocata a ritmi alti, volevamo proseguire con un’altra vittoria ma alla fine dobbiamo accontentarci di un pareggio. Tornare a segnare sotto la Curva Nord è sempre un’emozione unica: la Lazio per me è tutto. Sono felice di indossare questa maglia ogni giorno e voglio riportare la squadra in Europa, dove meritiamo di stare. Voglio dare ancora di più per questi tifosi, che ci sostengono sempre.”

Matteo Cancellieri: