Lazio, ultima chiamata per la campagna abbonamenti

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la S.S. Lazio ha lanciato l’ultimo appello ai tifosi per la campagna abbonamenti 2025/2026.

Ultimo appello ai tifosi: la Lazio chiama, l’Olimpico aspetta

L’immagine, che ritrae Castellanos, Guendouzi e Zaccagni, è accompagnata dal messaggio: “Ultima chiamata per la nostra campagna biglietti per la stagione 2025/26”. Un invito diretto ai sostenitori biancocelesti per assicurarsi un posto all’Olimpico nel prossimo campionato.

Dentro anche gli ottavi di Coppa Italia: un motivo in più

Ma non è tutto. La Lazio ha annunciato che, oltre alle gare di campionato, l’abbonamento stagionale includerà anche il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un incentivo ulteriore per i tifosi, che potranno così vivere da vicino anche la corsa alla Coppa Italia. Il messaggio si chiude con l’hashtag ormai classico: #AvantiLazio, simbolo dell’identità e del legame tra squadra e pubblico. La società biancoceleste punta sul calore dell’Olimpico per iniziare la nuova stagione con entusiasmo.