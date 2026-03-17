Clamoroso Serie A, addio a Open VAR? La decisione della FIGC che cambia le regole

Il sipario potrebbe calare presto su Open VAR, il programma di DAZN che mostra i dietro le quinte delle decisioni arbitrali. Come riportato da La Stampa, nonostante le buone intenzioni iniziali, i troppi errori commessi durante questa stagione hanno spinto i vertici del calcio a una riflessione profonda. La sensazione è che l'eccessiva esposizione mediatica, unita a un delicato ricambio generazionale tra i fischietti italiani, abbia alimentato più polemiche e insicurezze che reale chiarezza, portando molti club a definire il progetto ormai inutile.

Il piano della FIGC

La decisione finale spetta alla FIGC, che sta valutando insieme all'AIA come muoversi per il prossimo Campionato. L'obiettivo è ridurre drasticamente le tensioni domenicali. Giovedì a Roma si terrà una riunione chiave per discutere di un nuovo modello di professionalismo per gli arbitri. L'idea è quella di arrivare al Consiglio Federale di aprile con regole nuove e più rigide, che permettano ai direttori di gara di lavorare con meno pressione esterna e più precisione tecnica.

Linea dura contro le proteste: arriva il codice di condotta

Non saranno solo gli arbitri a dover cambiare marcia, ma anche i dirigenti. La Lega Serie A sta infatti mettendo a punto un vero e proprio codice di condotta per frenare le reazioni scomposte e le dichiarazioni di fuoco a fine partita. Sono previste sanzioni pesanti per chiunque superi il limite della critica civile. Il piano d'azione dovrebbe essere pronto per il fischio d'inizio della prossima stagione, con la speranza di riportare finalmente il calcio giocato al centro dell'attenzione.