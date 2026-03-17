Lazio, coreografia in Tevere negata: Pedullà si esprime sulla questione

Alfredo Pedullà si è espresso riguardo la coreografia in Tevere, che avrebbe dovuto raffigurare la scritta LIBERTÀ, negata poco prima del fischio d’inizio

Michelle De Angelis /

Alfredo Pedullà si è espresso sui propri social riguardo la coreografia in Tribuna Tevere, che avrebbe dovuto raffigurare la scritta LIBERTÀ, negata poco prima del fischio d’inizio.

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Il commento di Pedullà

Da bambino ti insegnano a pronunciare "mamma" e "papà". Da adolescente ti consigliano di non prescindere dalla parola "libertà". Un inno consigliato, il tuo, un distintivo sul petto. Cresci e scopri che la libertà è soffocata nei giudizi verso un presidente, specialità di parte dell'etere romano: qualche scendiletto sparso senza dignità. In qualche caso mai una critica, un pensiero diverso, un contrasto verbale costruttivo. Poi addirittura quella "libertà" ti viene negata, oscurando e negando una coreografia civile e orgogliosa durante Lazio-Milan. Sarebbe stato l'inno di una nuova pagina, la democrazia che finalmente vince sulla sopraffazione di un pensiero. "Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà"

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