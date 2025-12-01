Follia Nizza, tifosi aggrediscono i giocatori sul pullman

Scene violente che non vorremmo mai vedere nel mondo del calcio. In Francia, in casa Nizza, i tifosi hanno assaltato il centro sportivo del club arrivando al pullman dei calciatori. Il tutto è sfociato in schiaffi, pugni e sputi rivolti ai propri beniamini. La rabbia esplosa dai tifosi sarebbe arrivata dopo la quarta sconfitta consecutiva incassata dal Nizza e i calciatori sono stati additati dai propri tifosi per lo scarso impegno visto in campo nell'ultimo periodo.

Alcuni soggetti del club i più colpiti

Già solo di per sè la notizia ha sconvolto il mondo del calcio, la Ligue 1 e tutti i campionati europei. E' mancata la protezione necessaria ai membri del club e i tifosi ( 400 circa ) sono arrivati facilmente a contatto con i calciatori potendo sfogare la loro rabbia che poi è diventata violenza allo stato puro. Sono, infatti, volati calci, sputi, schiaffi e pugni, addirittura sembra che un tifoso è riuscito a salire sul pullman dove si trovavano gli atleti avendo la libertà di insultare e minacciare quest'ultimi. I più colpiti sono stati tre: Boga, Moffi e il direttore sportivo Maurice.

La situazione attuale del Nizza

L'ultimo periodo del Nizza è stato sicuramente intenso e di fuoco, per usare un eufemismo. La squadra francese non gira più e mancano i risultati ( ultime 4 partite, 0 punto ottenuti ) . Oltre ai mancati successi, secondo i tifosi dei rossoneri, sembra manchi anche impegno in campo da parte dei calciatori. Attualmente il Nizza occupa la decima posizione dopo 14 partite, i punti sono 17 invece.