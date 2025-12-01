Scintille Ianni-Allegri: la ricostruzione di quanto accaduto

Volate parole grosse tra il vice allenatore della Lazio, Marco Ianni, e il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Il tutto un attimo prima dell'episodio che ha creato molte polemiche, ovvero il presunto fallo di rigore di Pavlovic sul tiro di Romagnoli, nel finale di Milan-Lazio. A svelare cosa precisamente è accaduto è stato Sandro Sabatini su Radio Laziale. Il noto giornalista ha parlato di diversi aspetti che hanno caratterizzato il match di sabato sera.

Il rigore discusso

In una situazione ambientale diversa e opposta io credo che il rigore sarebbe stato dato, ma nessuno può dimostrarlo. Su cosa possiamo agire però? Sul condizionamento. L'arbitro dovrebbe andare diretto nel cerchio di centrocampo e guai chi s'avvicina. Per dire, un Guendouzi che s'avvicina, un Allegri che si toglie la giacca, uno stadio con 70.000 persone, quelli sono tutti condizionamenti. Delle volte il VAR diventa una cosa preceduta da un'assemblea di condominio.

Scontro Ianni-Allegri

Da quello che ho saputo da chi era in campo, Allegri aveva scambiato Ianni per uno della Lega o degli arbitri. Dopo, dentro gli spogliatoi, Allegri si è scusato e Ianni gli ha detto che dovrà pagare la multa qualora gli arrivasse. Allegri ha accettato!

La scelta del silenzio stampa della Lazio