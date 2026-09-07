Le parole del nuovo arrivato Gudmundsson: "Non potevo sognare un debutto migliore..."

"Ci siamo presi i tre punti e sto cercando di aiutare la squadra..."

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

Il debutto di Gudmundsson

Gudmundsson è intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn. È lui a mettere la firma del 2-1 per la Lazio, il nuovo arrivato conquista subito una rete nel suo debutto.

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Ovviamente il più possibile in campo. Se proprio dovessi decidere, sulla linea della trequarti. Non potevo sognare un debutto migliore, voglio continuare così. 

Giocare contro l'Udinese non è facile, ci siamo presi i tre punti e sto cercando di aiutare la squadra. 

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