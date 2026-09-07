Le parole del nuovo arrivato Gudmundsson: "Non potevo sognare un debutto migliore..."

Gudmundsson è intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn. È lui a mettere la firma del 2-1 per la Lazio, il nuovo arrivato conquista subito una rete nel suo debutto.

Ovviamente il più possibile in campo. Se proprio dovessi decidere, sulla linea della trequarti. Non potevo sognare un debutto migliore, voglio continuare così.

Giocare contro l'Udinese non è facile, ci siamo presi i tre punti e sto cercando di aiutare la squadra.