Pedullà fa il punto sul mercato: "Sono arrivate offerte per Tavares. Proposte anche per Lazzari" E su Romagnoli...

Proseguono le indiscrezioni di mercato da parte di Alfredo Pedullà, che, live dallo Sheraton di Milano ha fatto chiarezza sul mercato della Lazio, parlando di possibili operazioni in uscita last minute.

Sono arrivate offerte dalla Serie A per Tavares, ma la Lazio ha scelto di respingerle. Dopo l'ultima prestazione la Lazio ci punta. Sono arrivate proposte last minute anche per Lazzari. La Lazio ritiene chiuso il proprio mercato in entrata.

L'Al-Sadd cerca di chiudere per Romagnoli, proponendo un pagamento procrastinato per gennaio 2027. Ora la Lazio non accetta