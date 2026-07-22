Di Marzio:" Romagnoli reintegrato dalla Lazio, domani le visite mediche…"

Si apre un nuovo capitolo della telenovela Romagnoli, nonostante il centrale avesse già salutato la piazza.

La situazione di Romagnoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli ostacoli finanziari dell'Al-Sadd hanno impedito al club qatariota di completare il tesseramento di Alessio Romagnoli. Il centrale sarà dunque reintegrato dalla Lazio e tornerà a disposizione di Gattuso, domani le visite mediche.

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