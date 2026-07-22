Di Marzio:" Romagnoli reintegrato dalla Lazio, domani le visite mediche…"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Al-Sadd non ha completato il tesseramento di Romagnoli, che è stato reintegrato dalla Lazio

Beniamino Civitelli /
Romagnoli
Romagnoli - Fraioli

Si apre un nuovo capitolo della telenovela Romagnoli, nonostante il centrale avesse già salutato la piazza. 

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La situazione di Romagnoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli ostacoli finanziari dell'Al-Sadd hanno impedito al club qatariota di completare il tesseramento di Alessio Romagnoli. Il centrale sarà dunque reintegrato dalla Lazio e tornerà a disposizione di Gattuso, domani le visite mediche. 

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