Stasera all’Olimpico per Lazio-Juventus: probabili formazioni della sfida fra Sarri e Tudor

Stasera lo Stadio Olimpico sarà teatro di una sfida tutta da vivere: Lazio-Juventus, incontro che può pesare molto nella corsa ai vertici della Serie A. La squadra di Sarri vuole ritrovare continuità e brillantezza dopo un periodo di alti e bassi, ma di tanto impegno e lavoro. Spinta dal calore del pubblico di casa, la Lazio cercherà una vittoria da festeggiare nel proprio stadio, ma soprattutto un risultato che possa permettere un rilancio in classifica. Dall’altra parte, Tudor - ex allenatore dei biancocelesti - cerca conferme dal suo gruppo e punta a consolidare un’identità di gioco ormai sempre più riconoscibile, rivitalizzando il suo attacco dopo tre partote a secco di goal (Milan, Como e Real Madrid). Le probabili formazioni restano in evoluzione, ma la sensazione è che sarà una partita intensa, combattuta e ricca di significati tattici e psicologici.

Fraioli

