Lazio-Juventus, Dia cerca il riscatto: occasione per invertire il trend negativo sotto porta

Contro la Juventus gli obiettivi saranno tanti, ma uno fra questi è quello sicuramente di invertire un trend negativo a livello di goal. Il protagonista di questa sfida sarà proprio l’attaccante Boulaye Dia che, in questa stagione, si è fermato al goal al Verona.

Una sfida per Dia dopo gli errori di questo inizio di stagione

Come riporta l‘edizioni odierna del quotidiano Il Messaggero, sono troppi gli errori compiuti da Dia nelle ultime partite, in particolare contro Torino e Roma (dove il senegalese ha sprecato un’occasione da goal che avrebbe potuto cambiare le sorti del match). La verità è che Dia non sembra aver totalmente voltato pagina da quell’occasione divorata di fronte a Svilar nel derby, un colpo di scena per lo stesso Sarri, che, in estate, aveva manifestato stima per il numero 19 biancoceleste, ricordando il suo rendimento realizzativo di Salerno, anche da prima punta (17 goal).

La Juventus un’occasione per la Lazio (e viceversa…)

Il discorso rispecchia quanto visto a Bergamo, dove Dia ha lottato da solo lì davanti per la squadra, facendo il lavoro sporco e percorrendo 11,6 km, rendendosi protagonista di 3 recuperi e 27 passaggi completati (nonostante sia stato il più pressato dai giocatori di Jurić). Tudor non cambierà molto, ma Dia sogna davvero di battere la Juventus alla sesta occasione in carriera (e all’ottava giornata di campionato), trovando il primo goal contro i bianconeri. Questa sarebbe un’ottima notizia per la Lazio visto che, nelle precedenti 12 occasioni in cui ha fatto centro, sono arrivate nove vittorie e tre pareggi. Se l’attaccante senegalese farà di tutto per puntare la porta avversaria, possiamo dire che questo sarà anche l’obiettivo anche degli attaccanti bianconeri. Dal punto di vista realizzativo, anche la Juve ha dovuto lavorare molto per migliorare sotto porta (considerando gli ultimi tre incontri a secco di reti: Milan, Como e Real Madrid). Anche per i bianconeri, quindi, la Lazio costituirà occasione per rivitalizzare l’attacco: chissà chi delle due squadre avrà la meglio stasera.