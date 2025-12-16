Xmas 2025, Guendouzi: "I tifosi laziali sono sempre con la squadra, sono speciali "

Matteo Guendouzi ha rilasciato delle dichiarazioni a LSC durante il Xmas party 2025 della Lazio

Michelle De Angelis /
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Matteo Guendouzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel durante il Xmas party 2025 della Lazio.

Le dichiarazioni di Guendouzi a LSC

I tifosi

I tifosi della Lazio sono speciali nei momenti difficili sono sempre con la squadra, così come in ogni trasferta.

Il mister Maurizio Sarri

E' una bella persona e un buon allenatore.

