Buon compleanno Comandante: il mister Maurizio Sarri spegne 67 candeline

Il Comandante Maurizio Sarri, simbolo e punto di riferimento per tutti i tifosi laziali, festeggia oggi 67 anni. Tanti auguri mister.

Il post della Società Lazio

I numeri raggiunti dal mister

Sicuramente il Comandante non è tornato nella stagione più facile per il club biancoceleste, infatti, tra mancati rinnovi, mercato bloccato di cui lui non era a conoscenza al momento della firma e vari problemi con la Società, la situazione non era delle migliori, tuttavia, il mister è riuscito a compiere una magia e a portare risultati che nessuno si aspettava, nonostante i numerosi torti arbitrali, e adesso, con due nuovi acquisti in rosa, la situazione a giugno potrebbe evolversi in maniera negativa, tanto che i tifosi biancocelesti rischiano anche di perdere il loro punto di riferimento. Parlando di numeri, fino ad ora si contano 6 vittorie, 6 sconfitte e 7 pareggi, mentre le statistiche riguardanti i tiri in porta vedono 20 gol segnati, 16 subiti e 2 annullati (Como, Lecce), con una media di 1.1 reti a partita. Ottima anche la media dei passaggi che ne vede 7.586 riusciti su 8882 totali, mentre i cross vinti sono circa 31. Inoltre, si contano 145 contrasti vinti e 112 persi e 889 duelli vinti contro 787 persi. Parlando del numero dei falli, invece, per le statistiche sono 210 quelli commessi e ben 307 quelli subiti e, per quanto riguarda il numero dei cartellini, si contano 38 gialli e 7 rossi ricevuti. Sicuramente i tifosi sperano in un finale di stagione che vede la Lazio tornare in Europa e non in 9a posizione con 25 punti, agli stessi dell'Udinese e uno al di sotto del Bologna, dove si trova ora, tuttavia, chiunque porti nel cuore i colori biancocelesti sa perfettamente che questa stagione avrebbe avuto un risvolto più negativo con un altro allenatore alla guida, questo anche perché la tifoseria si fida ciecamente del Comandante e sostiene ogni sua scelta.